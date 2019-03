Der große Traum vom ersten Halbfinale für die Rankweiler Ladies

Nach drei Teilnahmen im Viertelfinale will die Elf von Trainer Dursun Kaya mit Sieg gegen Cup Rekordchampion Neulengbach Geschichte schreiben

Bundesligist FFC Vorderland erreichte vor zwei Jahren bislang als einziger Vorarlberger Klub das Halbfinale im ÖFB Ladies Cup, aber scheiterte in der Vorschlussrunde an Neulengbach. RW Rankweil schaffte schon dreimal in den letzten vier Jahren das Viertelfinale im nationalen Pokalbewerb. Nun ist es für die Elf von Trainer Dursun Kaya an der Zeit Geschichte zu schreiben und das erste Mal den Einzug unter die besten vier österreichischen Mannschaften im Cup einzufahren. Neben Rankweil sind im Viertelfinale nur noch sieben Bundesligaklubs vertreten. Dank den beiden 2:0-Heimsiegen gegen Vorderland und Wacker Innsbruck stehen Lisa Maria Metzler und Co. völlig zurecht im ÖFB Cup Viertelfinale und treffen nun auf den zwölffachen Bundesligameister und zehnmaligen österreichischen Cupsieger Neulengbach aus Niederösterreich.

Logisch, dass die Rankweiler Ladies gegen den Sechsten der Bundesliga, Neulengbach, erneut nur krasser Außenseiter sind. „Das wäre natürlich eine Riesensache die erstmalige Teilnahme im Halbfinale. Es wird viel Arbeit in der Defensive auf uns zukommen, darauf sind wir eingestellt. Wenn die Null so lange wie möglich steht und wir vorne die Chancen nützen, könnte es mit dem sensationellen Aufstieg klappen. Allerdings kann in einem Cupspiel alles passieren und hoffen auf einen guten Auftritt der gesamten Mannschaft. An der Motivation fehlt es sicher nicht“, so RW-Kapitänin Lisa Maria Metzler. Für Rankweil Trainer Dursun Kaya liegt der Schlüssel zu einem dritten Sensationssieg im Gewinnen der Zweikämpfe im Mittelfeld und dem Umsetzen der taktischen Vorgaben. Rankweil setzt aber auf die Offensivvariante wie schon in den bisherigen zwei Duellen gegen die Bundesligateams. Erstmals von Beginn an wird die Alberschwenderin Angelina Maldoner (24) im Mittelfeld für die Rot-Weißen auflaufen. Wegen einer Knöchelverletzung war Maldoner im Herbst monatelang zum Zuschauen verdonnert. Ansonsten setzt Coach Dursun Kaya auf eine eingespielte Truppe. Mit Stürmerin Eileen Campbell und Neuzugang Selma Kajdic nehmen zwei Geheimwaffen der Hausherren vorerst nur auf der Ersatzbank Platz. Campbell ist nach ihrem Bänderriss erst diese Woche ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen und Kajdic fehlt die Spielpraxis, weil sie im Herbst kein Spiel bestritt. Verteidigerin Steffi Köll ist wegen einem grippalen Infekt fraglich.