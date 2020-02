Der große Basar in Brüssel - Wer bietet weniger?

Brüssel ist Schauplatz eines gewaltigen Kräftemessens, bei dem die nationalen Interessen der nunmehr 27 EU-Mitgliedsstaaten heftig aufeinanderprallen.

"Habe nur Geld für einen Opel"

Nach einer langen Verhandlungsnacht brachte ein EU-Diplomat die Lage am Freitag auf den Punkt: "Das ist so, als wenn man in ein Autohaus geht, sich umsieht und sagt: "Oh, dieser Range Rover gefällt mir, den möchte ich haben!" Und dann stellt man fest, "ich habe nur Geld für einen Opel". Und dann geht man zu Mutti und sagt: "Gib mir das Geld für den Range Rover!" Aber Mutti sagt Nein."