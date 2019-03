Der Griff zu den Sternen

Erfolgreicher Auftakt der „Unikumm"-Wissensreihe in Andelsbuch.

Faszination All

Julia Weratschnig brachte dem interessierten Publikum nahe, warum der Weltraum so eine große Faszination auf den Menschen ausübt. Die junge Wissenschaftlerin gab auch Einblick in die Arbeitsweise des Österreichischen Weltraum Forums, insbesondere in die Analogforschung. Bei dieser Forschungsmethode werden Situationen der Weltraumfahrt auf der Erde nachgestellt, um Extremsituationen proben zu können. Nach dem einstündigen Input stellte sich die Referentin der anschließenden Diskussion.