Der Golemkönig

Ein Comic aus der Welt von Minecraft Freedom.

Dieses Mal dreht sich alles um den kleinen Golem Iggi, bekannt aus dem YouTube-Projekt FREEDOM, der durch einen rätselhaften Kristall eine fliegende Stadt voller Golems auf den Plan ruft. Paluten und seine Freunde sind in Alarmbereitschaft, doch die Golems erweisen sich als überaus freundlich. Sie nehmen Iggi wie einen verschollenen Bruder auf. In der Stadt erwartet ihn ein wundervolles Leben, wenn er sich im Kampf als würdig erweist, mit dem Golem-König in seinem goldenen Turm zu leben. Alles scheint so, wie Iggi es sich immer gewünscht hat. Doch im Moment seines größten Erfolgs deckt Paluten eine schreckliche Wahrheit auf. Jemand spielt ein falsches Spiel! Um Iggi und die Golems zu warnen, ist es längst zu spät. Paluten und Edgar müssen selbst aktiv werden, um die Stadt zu retten.