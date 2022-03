Der gestiefelte Kater im Leiblachtalsaal

Begeisterndes Konzert der Jugendmusik Hörbranz

Es war einmal… so beginnen alle bekannten Märchen und Erfolgsgeschichten. Dazu darf sich auch die Jugendmusik des Musikvereins Hörbranz mit ihrem Konzert am 27.03.2022 einreihen. Vor begeistertem Publikum wurde „Der gestiefelte Kater“ von Angelo Sormani aufgeführt. Erzählt wurde die Geschichte von keinem geringerem als George Nussbaumer , der mit seiner eindrucksvollen und einzigartigen Stimme alle Besucher, Jung und Alt, mit ins Märchen zog. Musikalisch verzauberten die Musiktalente der Jugendmusik Hörbranz unter der Leitung von Carmen Jochum die Zuhörer auf der Reise des listigen Kater durch seine Geschichte. Abwechslungsreich und mit viel Gefühl begeisterte das außergewöhnliche Konzert nicht nur die jüngeren Gäste und verging viel zu schnell. Oder wie oft hat man schon beim Märchen des gestiefelten Katers im Takt mitgeklatscht oder hat die Musiker als Katzen, Prinzessinnen und Könige auftreten gesehen?

Das Konzert der Jugendmusik Hörbranz war die erste größere Veranstaltung im Leiblachtalsaal in letzter Zeit. Dirigentin Carmen Jochum bedankte sich mit bewegten Worten für die zahlreichen Gäste, die trotz der Auflagen die Kunstaufführung besuchten. Man merkte auch den Musikern, Organisatoren, Helfern und George Nussbaumer an, wie sie sich über den offiziellen Auftritt seit langem freuten. Der Applaus ist das Brot des Künstlers heißt es und an diesem Vormittag wurde begeistert applaudiert.

Die Jugendmusik ist ein Teil des Hörbranzer Musikvereins. Die Jungmusikanten proben einmal wöchentlich gemeinsam. Zum Jahresprogramm zählen das Jahreskonzert, Auftritte in der Gemeinde (z.B. an Fronleichnam im Festzelt, Faschingsumzug), Jugendkapellentreffen in der näheren Umgebung, das Jugendmusiklager am Ende der Sommerferien, Ausflüge, Filmabende, und die Weihnachtsfeier. Bei Interesse oder Fragen kann man sich direkt bei der Jugendmusik Hörbranz unter www.mv-hoerbranz.at unter dem Reiter „Jugendmusik“ informieren.