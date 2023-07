Der Geschmack von Mexiko im Herzen von Lustenau

Viele Highlights

Das Restaurant ist bekannt für seine mexikanischen Spezialitäten wie Tacos, Burritos und Quesadillas. Zu diesen Klassikern der mexikanischen Küche gibt es saftige Burger, Steaks in verschiedenen Variationen und feine Salatbowls, die mit frischen Zutaten und viel Liebe zum Detail zusätzlich zubereitet werden. Ein besonderes Highlight ist der SB-Bereich, wo die Gäste ihre Bestellung direkt an der offenen Küche aufgeben und ihr Essen zum Mitnehmen erhalten können. Das Restaurant überzeugt aber nicht nur durch seine Speisen, sondern auch durch seine umfangreiche Auswahl an Getränken, darunter Softdrinks (auch Bio und Vegan), Cocktails, feine Weine und Bier. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, die Getränke an der Bar selbst zu dekorieren und zu verzieren.