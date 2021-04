Der Frühling bleibt in Vorarlberg

Es bleibt vorerst warm im Ländle! Zwar nicht ganz so sommerlich wie in den vergangenen Tagen, aber es entsteht definitiv Frühlingsstimmung.

Prognose für Montag

Ein freundlicher Wochenstart. Am heutigen Montag gibt es einige Sonnenstunden, wobei zeitweise Schleierwolken den Himmel überziehen. Es kommen Quellungen dazu. Recht viele Wolken gibt es im Montafon, später sind auch vor allem hier einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen gehen leicht zurück, es bleibt aber sehr mild. Höchstwerte: 13 bis 18 Grad.

Ausblick auf Dienstag

Der Dienstag bringt weiterhin frühlingshaftes Wetter mit recht viel Sonnenschein. Vor allem am Vormittag ist es großteils überwiegend sonnig, nur im Montafon zeigen sich zahlreiche Wolken. Nachmittags verstärkte Quellwolkenbildung und die Schaueranfälligkeit nimmt besonders im Bergland zu. Abends lösen sich die Wolken allmählich wieder auf. Tiefstwerte: 2 bis 7 Grad, Höchstwerte: 14 bis 18 Grad.

Vorschau für Mittwoch

Mit leichtem Föhneinfluss frühlingshaft warmes Wetter, allerdings bei leichtem Tiefdruckeinfluss auch wechselhaft. Durchziehende Wolken lassen nur zeitweilig sonnigen Auflockerungen zu und am Nachmittag sind einzelne Regenschauer vor allem im Bergland nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte: 2 bis 7 Grad. Höchstwerte: 15 bis 20 Grad.

Trends für Donnerstag und Freitag

In der Südwestströmung stellt sich am Donnerstag mäßiger Föhn ein. Dieser wird von kompakten Wolken mit aufkommenden Regenschauern am Nachmittag dann abgelöst. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad. Höchstwerte: 12 bis föhnige 18 Grad.