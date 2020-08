Der FC Rotenberg verpatzte seine Heimpremiere

SW Bregenz ging als verdienter 2:0-Sieger vom Lingenauer Fußballplatz.

Lingenau. „Abtasten“ lautete die Devise auf beiden Seiten in der Anfangsphase des ersten Antretens des neu gegründeten FC Rotenberg zuhause. Einziger Höhepunkt war ein Querschläger eines Bregenzers, der dem eigenen Keeper gleich einiges aufzulösen gab (3.).

In Minute 21. folgte dann die erste nennenswerte Strafraumszene. Nach einem Lupfer von Amir Dervisevic tauchte Jannik Wanner allein vor Rotenberg-Goalie Sasa Dreven auf, fand allerdings in diesem seinen Meister und schoss den abprallenden Ball knapp vorbei. Auch Joshua Merz hatte sein Visier nach einem schönen Alleingang nicht gut genug eingestellt (28.). Bei der Nussbaumer-Elf blieb in der Offensive vorerst vieles Stückwerk – bis zu 33. Minute: Michael Schmid setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und legte ideal auf Matthias Fehr auf. Dessen Kracher aus 20 Metern verfehlte das Ziel jedoch nur um Haaresbreite.