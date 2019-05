Der FC Langenegg lädt zum Saisonfinale

Die Vorderwälder haben am Samstag und mittwochs letztmalig Heimrecht.

Langenegg. Der Zima FC Langenegg hat sich im Frühjahr in der Regionalliga etabliert. In der Rückrundentabelle liegt das Team von Trainer Klaus Nussbaumer auf Rang elf. Aus den vergangenen drei Partien stehen sieben Punkte – zwei Siege und ein Remis – zu Buche. Nach dem 1:1-Unentschieden in Kufstein (4.) und dem Überraschungserfolg gegen Anif (3.) setzten sich die Vorderwälder zuletzt beim VfB Hohenems mit 3:1 durch. Patrick Maldoner und Andreas Röser sorgten für eine 2:0-Pausenführung, nach dem Anschlusstreffer der Grafenstädter (73.) machte Paulo Victor zwei Minuten später alles klar. Mit diesem Sieg überholte man in der Tabelle Bischofshofen und Pinzgau Saalfelden.

Gegen Letztere haben die Langenegger am kommenden Samstag ab 17 Uhr ebenso Heimrecht wie am Mittwoch, 29.5. in der vorgezogenen Partie der letzten Runde um 19 Uhr gegen den TSV Sankt Johann (7.). „Wir sind momentan gut drauf, möchten den Lauf auch in den letzten Spielen mitnehmen und noch den einen oder anderen Platz gut machen“, ist der Coach zuversichtlich. Mit Ausnahme des langzeitverletzten Günther Bechter sind alle Kaderspieler an Bord.