Der FC Langenegg kletterte auf Rang vier

Die Nussbaumer-Elf ist in der VN.at-Elitelige noch voll im Aufstiegsrennen.

Langenegg. Die Kicker vom Zima FC Langenegg sind in der höchsten Amateurliga des Ländles das Team der Stunde. Am vergangenen Sonntag setzten die Vorderwälder beim SC Röthis, der in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen geblieben war und davon viermal den Platz als Sieger verließ, mit 3:2 durch. Kapitän Patrick Maldoner & Co. gerieten in Minute 25 in Rückstand, Kevin Bentele schaffte jedoch noch in Halbzeit eins den Ausgleich (31.).