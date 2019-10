Der FC Langenegg bezwang auch die Lustenauer Profis

Die Vorderwälder feierten gegen das zweite Team von Austria Lustenau einen 2:1-Sieg – den dritten in Serie.

Langenegg. Während der Coach der Hausherren, Klaus Nussbaumer, auf die vor einer Woche gegen Tabellenführer Hella siegreiche Startelf vertraute, war das Team seines Gegenübers Harald Dürr im Vergleich zur 0:4-Heimschlappe gegen Rankweil nicht wieder zu erkennen. Gleich acht Neue – alle aus der Profiabteilung – rückten in die Formation, die sich der Herausforderung von Beginn an stellte.

Danach hatten die Gäste zwar ein spielerisches Übergewicht, in der Offensive blieb aber auf beiden Seiten vieles Stückwerk. So waren gute Chancen bis zur Pause Mangelware und bei Versuchen aus der Distanz ließen die Keeper nichts anbrennen. Gleich nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann allerdings gleich Fahrt auf. Zunächst jagte Kevin Bentele eine Hereingabe von Marc Nussbaumer zum 1:0 für die Hausherren in die Maschen (47.), im Anschluss daran lag hüben und drüben mehrfach der eine oder andere Treffer in der Luft. In Minute 68 war es jedoch so weit. Amoy Brown erzielte den Ausgleichtreffer und hatte wenige Sekunden später sogar den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuß.