Der FC Krumbach holte sich die Herbstmeisterschaft

Das Eisbacher-Team liegt mit einem beträchtlichen Vorsprung an der Tabellenspitze.

Krumbach. In der vergangenen Spielzeit war den Vorderwäldern im Kampf um den Aufstieg in den letzten Spielen noch die Luft ausgegangen, in der Saison 2019/20 sollte es jedoch für die Kicker vom holzig FC Krumbach klappen.

Die Mannschaft von Trainerfuchs Manfred Eisbacher war in der Hinrunde das Maß aller Dinge in der 3. Landesklasse. Nach dem verpatzten Auftakt mit der 0:1-Niederlage beim FC Andelsbuch 1b feierte man neun Siege in Serie. Auch die 1:2-Heimniederlage gegen Fußach 1b in Runde elf tat dem Erfolgslauf der Spielgemeinschaft holzig Krumbach 1b – so der offizielle Name aufgrund der Kooperation mit dem Zima FC Langenegg – keinen Abbruch. Die nächsten drei Partien wurden nämlich allesamt wieder gewonnen.