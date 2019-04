Der FC Egg steht im Cup-Viertelfinale

Andelsbuch und Lingenau mussten im Achtelfinale die Segel streichen.

Nachdem der Alfi FC Lingenau mit dem Ausschalten von Doren und Hard in den vorhergehenden beiden Cuprunden für Schlagzeilen gesorgt hatte, kam gegen den FC Schruns das Aus. Dabei schrammte das Team von Coach Robert Skafar nur hauchdünn an der nächsten Überraschung vorbei. Obwohl mehrere Stammspieler geschont wurden, waren die Lingenauer dem Landesligisten über weite Strecken der Partie ebenbürtig. André Spiegel erzielte den Führungstreffer für die Wälder (18.) und sorgte nach einem 1:2 Rückstand durch einen verwandelten Foulelfmeter auch für den Ausgleich (82.). Als alles auf ein Elferschießen hindeutete, schafften Montafoner allerdings in der Nachspielzeit doch noch den Siegestreffer.