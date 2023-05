Der FC Dornbirn verpasst den Befreiungsschlag

Der FC Dornbirn musste sich im Heimspiel mit dem FAC mit einem 0:0 begnügen und steckt somit weiter mitten im Abstiegskampf

Für den FC Dornbirn ging es heute im Heimspiel gegen den FAC um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. In der Anfangsphase kamen beide Mannschaften zu der ein oder anderen Chance, die jedoch allesamt nicht genutzt wurden. In weiterer Folge verlagerte sich das Duell immer mehr ins Mittelfeld, wo viele Fouls den Spielfluss immer wieder stoppten. So wurden die Chancen immer weniger und es ging mit einem 0:0 in die Pause.