Der FC Dornbirn läutet den Umbruch ein

Neocoach Thomas Janeschitz leitete sein erstes Training, acht neue Kicker schon unter Vertrag.

Wenige Stunden vor den beiden Bundesligisten SCR Altach und Aufsteiger SC Austria Lustenau hat der Zweitligaklub FC Mohren Dornbirn mit der fünfwöchigen Testphase auf die am 23. Juli 2022 beginnenden Saison in der 2. Liga gestartet. Dabei durfte Neocoach Thomas Janeschitz (55), er feiert in zehn Tagen seinen Geburtstag, gleich 15 Kaderspieler begrüßen.

Vaduz-Leihgabe Justin Ospelt (22) fehlte in der ersten Einheit, weil er mit dem Nationalteam Liechtenstein am Dienstag in Vaduz (20.45 Uhr) auf Lettland trifft. Vom letztjährigen Aufgebot der Rothosen sind nur die beiden Tormänner Maximilian Lang und Simon Bodrazic, Martin Krizic, Florian Prirsch und Matheus Favalinoch dabei.

Kooperation mit Altach und Lustenau

Nach den Kooperationen mit SCR Altach und WSG Tirol hat Dornbirn nun auch mit Austria Lustenau und Vaduz eine enge Zusammenarbeit abgeschlossen. Erstmals waren zum Trainingsauftakt auf dem oberen Spielfeld der Birkenwiese auch die sieben Neuzugänge Ignacio Jauregui, Renan Peixoto Nepomuceno, Lars Nussbaumer, Lukas Parger, Raul Marte, Elvin Ibrisimovic und Felix Kerber mit von der Partie. Die letzten vier genannten Kicker wurden auf Leihbasis von WSG Tirol, Vaduz, Austria Lustenau und Altach verpflichtet. FC Dornbirn kann derzeit auf eine Kadergröße von vierzehn Spielern und zwei Tormännern bauen. Sieben Kicker sollen noch nach Dornbirn auf die Birkenwiese kommen.

Blutjunge Truppe

Ein Fragezeichen steht noch hinten Sebastian Santin. Orie wünscht sich, dass der quirlige Außenbahnspieler in Dornbirn bleibt. Die Rothosen werden mit einem Kader von 20 plus drei Spielern die fünfte Saison in Folge in der zweithöchsten österreichischen Liega bestreiten und hoffen auf den Verbleib. Es wird für Dornbirn enorm schwer den Nichtabstieg mit einer blutjungen Truppe, die jüngste Mannschaft aller Zeiten des Traditionsvereins, zu bewerkstelligen. „Wir haben den totalen Umbruch machen müssen, auf dem gleichen Weg weiterzuarbeiten hätte keinen Sinn gehabt. Das Aufgebot umfasst nur junge Spieler mit gutem Charakter, Mentalität und Spielfreude“, sagt FC Dornbirn Sportdirektor Eric Orie.

Zahlreiche Abgänge

20 Abgänge sind zu verzeichnen, damit haben mehr als 95 Prozent der Spieler von der Vorsaison die Rothosen verlassen. Das erste Testspiel bestreiten die Messestädter am Samstag um 17 Uhr auf der Birkenwiese gegen Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau, weitere Formüberprüfungen gegen Memmingen, Will und Vaduz sind noch geplant.

FUSSBALL

2. Liga 2022/2023

FC Mohren Dornbirn

Trainer: Thomas Janeschitz (neu), Cotrainer: Björn Gasser (neu), Tormanntrainer: Markus Müller (neu), Physiotherapeutin: Desiree Klinger (neu)

Vorläufiger Kader (2 Tormänner/14 Feldspieler): Maximilian Lang (25), Simon Bodrazic (19), Martin Krizic (18), Florian Prirsch (23), Matheus Favali (25), Lorenz Rusch (17), Ljubomir Popovic (17), Ignacio Jauregui (26), Lars Nussbaumer (21), Lukas Parger (20), Raul Marte (20), Aaron Fontain (18), Elvin Ibrisimovic (23), Renan Peixoto Nepomuceno (22), Felix Kerber (19), Justin Ospelt (22)

Abgänge: Lucas Bundschuh, Elijah Imre (beide Admira Dornbirn), Mario Jokic, Pierre Nagler, Lukas Katnik (SW Bregenz), Franco Joppi (Andelsbuch), Kilian Bauernfeind, Stefan Lauf (beide WSG Tirol), Timo Friedrich (?), Ronny Rikal, Thomas Baldauf, Amir Abdijanovic (alle SCR Altach), Noah Awassi, Cetin Berk (Kasimposa/Türkei), Sebastian Santin, Mario Stefel, Patrik Mijic, Aaron Kircher (Hohenems), Christoph Domig (Röthis), Stefan Wächter

2. Liga (Start 23. Juli): (16): SC FC Mohren Dornbirn, FC Admira Wacker, Floridsdorfer AC, FC BW Linz, SV Lafnitz, SKU Amstetten, FC Liefering, Grazer AK, SKN St. Pölten, SK Vorwärts Steyr, SK Rapid Wien II, Kapfenberger SV, SV Horn, Young Violets Austria Wien, SK Sturm Graz II, Vienna

Testspiel: FC Mohren Dornbirn – SC Austria Lustenau Samstag 17 Uhr, Stadion Birkenwiese

