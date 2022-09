Der FC Dornbirn bleibt weiter in der Erfolgsspur

Der FC Dornbirn feierte mit dem 3:1-Heimsieg gegen Austria Wien II den vierten Sieg in den letzten sechs Runden.

Nimmt man die letzten fünf Spieltage in der 2. Bundesliga her, steht der FC Dornbirn an der Tabellenspitze. Drei Siege und zwei Remis haben die Rothosen zuletzt geholt und strotzen nur so von Selbstvertrauen. Im heutigen Aufeinandertreffen mit Austria Wien II setzte man im Lager des FC Dornbirn auf Torgarantie Renan Peixoto Nepomuceno, der schon fünf Treffer geschossen hat.

Die erste gute Chance im Spiel hatten die Gäste in der 11. Minute, doch Ospelt im Tor der Dornbirner verhinderte mit einer starken Fußabwehr den frühen Rückstand. Auf der anderen Seite gingen die Dornbirner in der 20. Minute in Führung. Nach starker Vorarbeit von Jan Stefanon sorgte Sebastian Satin für das 1:0. Kurz darauf vergab Stefanon selbst die gute Chance auf das 2:0. Da auch die restlichen Chancen bis zur Pause auf beiden Seiten nicht genutzt werden konnten, blieb es nach 45 Minuten beim 1:0.

Dornbirn erhöht in Überzahl

In der zweiten Halbzeit schien weiter vieles für die Hausherren zu laufen, denn die Gäste aus Wien schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte für Ibrahima Drame in der 57. Minute selbst. Die Dornbirner nutzten das bereits zehn Minuten später und erhöhten mit einem Doppelschlag durch Ibrisimovic (66.) und erneut Santin (69.) auf 3:0. Weitere knapp zehn Minuten später erzielte Ivkic (77.) den Anschlusstreffer und brachte noch einmal etwas Spannung zurück ins Spiel.

Am Ende war der heutige Sieg mit einem Mann mehr aber nicht mehr in Gefahr und die Dornbirner jubelten über den vierten Sieg in den letzten sechs Spielen. In der Tabelle verbesserte man sich damit zwischenzeitlich auf den 7. Rang.

self all Open preferences.