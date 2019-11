Der FC Bizau überwintert auf Platz eins

Die Hinterwälder gehen als überlegener Tabellenführer in eine wohl verdiente Pause.

Bizau. In der letzten Vorarlbergliga-Partie im Herbst, der zweiten vorgezogenen Frühjahrsrunde, bestätigten die Kicker vom Kaufmann Bausysteme FC Bizau ihre Vormachtstellung. Das Tabellenschlusslicht FC Hard wurde mit einer 5:0-Packung zurück an den Bodensee geschickt. „Man oft he Match“ war Ljupko Vrjic, der drei Treffer erzielte, je einmal trafen Pius Simma und Fabian Flatz.

Ob die Bizauer, sollten sie am Ende der Meisterschaft noch immer an der Tabellenspitze liegen, in der Saison 2020/21 in der VN.at Eliteliga spielen dürfen, entscheidet sich Anfang Dezember. Dann befindet der Vorarlberger Fußballverband darüber. „Wir haben unser Ansuchen gestellt und hoffen natürlich auf einen positiven Bescheid“, so Obmann Josef „Mofa“ Greber. Der Platz in Bizau ist für die dritthöchste Liga Österreichs zu klein, die Eliteliga wurde allerdings vom ÖFB „nur“ als vierte Leistungsstufe deklariert.