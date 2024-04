Der FC Bayern München steht im Halbinale der CL - Verlängerung in Manchester

Der deutsche Rekordmeister gewinnt dank ein Kimmich-Tor knapp mit 1:0, bei Man City gegen Real Madrid steht es nach 90 Minuten 1:1, die Verlängerung läuft.

Keine Entscheidung in Manchester nach 90 Minuten

Wie schon beim spektakulären 3:3 vor acht Tagen in Madrid, erzielte auch in Manchester das Auswärtsteam den ersten Treffer. Rodrygo wurde im Strafraum von Vinicius Junior bedient, scheiterte mit seinem ersten Versuch noch an Keeper Ederson. Den Abpraller verwertete der Brasilianer aus kurzer Distanz dann aber zur Führung für seine Mannschaft (12.).

Goldtorschütze Kimmich

Sowohl den Bayern als auch Arsenal war in den ersten 45 Minuten eine gewisse Anspannung anzumerken. Beide Teams zeigten viel Respekt vor dem Gegner und gingen kein hohes Risiko. So hatten die „Gunners“ zumeist den Ball und kamen auch zu zwei guten Chancen. Kapitän Ødegaard prüfte Neuer mit einem abgefälschten Schuss (30.), nur kurze Zeit später kam Martinelli zum Abschluss, den dieser allerdings in aussichtsreicher Position genau in die Arme des Bayern-Keepers schob (31.). Auf der Gegenseite waren es Mazraoui (23.) und Musiala (24.), die einem Treffer für den deutschen Rekordmeister am nächsten kamen. Insgesamt blieben Höhepunkte in Halbzeit eins also eher Mangelware und es ging torlos in die Kabinen.