Der Favorit braucht zur Titelverteidigung ein Sieg

Hochspannung herrscht vor dem Entscheidungsspiel von EHC Lustenau und EC Bregenzerwald.

Außenseiter EC Bregenzerwald oder Titelverteidiger EHC Lustenau. Am Samstag fällt im zweiten Finalduell die Entscheidung, wer Österreichischer Meister in der Alps Hockey League wird. Die Gäste kommen mit einem knappen 2:1-Vorsprung zum großen Showdown in die Lustenauer Rheinhalle.

In Vorarlberg herrscht Hochspannung vor der Entscheidung des heiß umkämpften Derbys um die Österreichische Meisterschaft in der Alps Hockey League. Nach der ersten Partie geht Außenseiter EC Bregenzerwald gegen Titelverteidiger EHC Lustenau am Samstag ab 17:30 Uhr mit einem knappen 2:1 in das Rückspiel in der Lustenauer Rheinhalle.

Finalspiel eins in der Messehalle Dornbirn bot am Mittwoch alles, was Playoff-Eishockey so einzigartig macht. Intensive Zweikämpfe, Chancen auf beiden Seiten und Emotionen, die sich nach Spielende hinter dem Lustenauer Tor zwischen Sam Antonitsch vom ECB sowie Kevin Puschnik und Brain Connelly beim EHC entluden. Für das Rückspiel ist alles angerichtet: Meister wird, der am Ende im Gesamtergebnis vorne liegt. Sollte es bei der Schluss-Sirene ein Unentschieden im Gesamtscore geben, fällt die Entscheidung in einer Overtime und in einem möglichen Penaltyschießen.

Für die Lustenauer steht die Finalserie unter einem traurigen Vorzeichen. Siegfried Haberl Senior - Gründungsmitglied des EHC war am Sonntag im 86. Lebensjahr verstorben. Er brachte den Eishockeysport 1970 nach Lustenau und war jahrzehntelang als Spieler, Trainer und Funktionär den Löwen eng verbunden. Umso mehr wollen die von Trainer Mike Flanagan betreuten Lustenauer den Titel in der eigenen Halle verteidigen.

"Schon beim Spiel in Dornbirn hätten wir mit ein wenig Spielglück das Match zu unseren Gunsten entscheiden können. In den wichtigen Spielsituationen ist der Puck nicht für uns gesprungen. Wir haben das Match vom Mittwoch gut aufgearbeitet und analysiert und sind bereit für das entscheidende Spiel um den Titel. Ohne in das offene Messer der Wälder zu laufen, werden wir versuchen, den Rückstand schnellstmöglich auszugleichen und wenn möglich vorzulegen", so Robin Wüstner, einer der jungen Eigenbauspieler des EHC Lustenau, die in dieser Saison zu einem fixen Bestandteil der Kampfmannschaft wurden.

Der finnische Headcoach Markus Juurikkala vom EC Bregenzerwald weiß, dass der Sieg aus dem ersten Spiel nur ein kleines Mosaiksteinchen auf dem Weg zum möglichen Titel ist: "Natürlich freuen wir uns über unseren ersten Derbysieg in dieser Saison, aber eigentlich ist dieses Spiel noch gar nicht vorbei. Auf uns warten weitere 60 Minuten und dieses Mal haben wir keinen Heimvorteil. Wir werden unser eigenes Spiel noch einmal gründlich analysieren und den Fokus darauflegen, die kleinen Fehler bis Samstag weg zu bekommen. Es ist eine sehr enge Kiste und hier kann jedes Detail entscheidend sein."

2. Finalspiel:

EHC Lustenau vs. EC Bregenzerwald

Samstag, 12. Februar 2022, 17:30 Uhr, Rheinhalle Lustenau