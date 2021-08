Der erste Saisonsieg von FC Dornbirn ist überfällig

Im Heimspiel gegen Kapfenberg wollen die Rothosen den ersten "Dreier" einfahren.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Dornbirn vs Kapfenberg

Kapfenberg hat auch erst ein Sieg unter Dach und Fach. „Kapfenberg ist in unserer Reichweite, jetzt muss die Trendwende her und der erste volle Erfolg auf das Konto“, gibt sich FC Dornbirn Coach Eric Orie optimistisch. Höchstwahrscheinlich wird Neuerwerbung Matheus Favali Barthalha in der Innenverteidigung der Rothosen von Beginn an auflaufen. Auch Christoph Domig, Kilian Bauernfeind und Franco Joppi sind wieder einsatzbereit. Nach der 1:3-Niederlage in Horn gibt es logischerweise Umstellungen beim FC Dornbirn.