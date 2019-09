Der erbitterte Kampf um den ersten Saisonsieg in der AHL

Sowohl der EHC Lustenau als auch der EC Bregenzerwald warten noch auf den ersten Erfolg in der jungen Saison.

Das dürfte beim morgigen Derby im Messestadion Dornbirn für zusätzlichen Zunder auf dem Eis sorgen. Die Teams treffen ab 19:30 Uhr aufeinander.

Heißer Derbyritt

Keine 48 Stunden nach dem heißen Derbyritt in Feldkirch empfangen Jürgen Fussenegger und Co. den EHC Lustenau vor eigenem Publikum. Auch die Löwen waren am Donnerstag auswärts im Einsatz und unterlagen in Sterzing bei den Wipptal Boncos. Zuvor fassten sie am vergangenen Wochenende eine Overtimeniederlage gegen die Rittner Buam aus, obwohl das Spiel nach der 4:0 Führung schon so gut wie gewonnen schien. Beide Ländle Teams warten also noch auf den ersten Erfolg, was neben dem Derbycharakter noch für zusätzliche Spannung sorgen wird.

Söhne der EHC-Legende

Hinzu kommt natürlich auch, dass Dominic und Lucas Haberl am Samstag erstmals im Lustenau Dress auf ihr Ex Team stoßen werden. Die Söhne von EHC Legende Sigi Haberl wechselten nach drei Saisonen im Sommer zurück zu ihrem Heimatverein. Stichwort Rückkehrer: Auch Rene Swette zog es wieder zu seiner alten Wirkungsstätte. Der 31 Jährige sammelte in den vergangenen Jahren Erfahrung bei den EBEL Teams in Klagenfurt, Linz, Villach und Innsbruck. Mit Christopher D’Alvise haben die Löwen derzeit auch den zweitbesten Torschützen der Liga in ihren Reihen.

Klare Worte

Markus Juurikkala fand nach dem Derby im Feldkirch klare Worte: „Lustenau ist auch dieses Jahr wieder sehr stark einzuschätzen. Wir müssen die individuellen Fehler aus dem heutigen zweiten Drittel in den Griff bekommen, um eine Chance zu haben. Der DEC ist am Wochenende im Osten unterwegs, das heißt wir werden am Samstag ein noch jüngeres Line Up haben. Genau deshalb erwarte ich vollen Einsatz von der gesamten Mannschaft.“ Auch nach diesem Spiel heißt es noch einmal Derbytime. ECB und EHC treffen nämlich fünf Tage später in der Rheinhalle wieder aufeinander, um sich einen Platz im österreichischen Final Four zu sichern.