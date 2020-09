Der erbitterte Kampf um den ersten Platz

Im Hofsteigderby zwischen FC Wolfurt und FC Lauterach geht es um die Tabellenführung in der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Knapp 73 Stunden nach der Absage erfolgte heute um 17.45 Uhr, Sportplatz an der Ach in Wolfurt, exklusiv im VN.at Livestream, der zweite Versuch im Hofsteigderby zwischen dem Zweiten FC Wolfurt und FC Lauterach. Der Hausherr könnte mit dem dritten Heimsieg in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen, aber auch der Erzrivale nur wenige Kilometer sind die beiden Hofsteiggemeinden voneinander entfernt wäre mit dem ersten Auswärtserfolg in dieser Meisterschaft erstmals seit der Einführung der Eliteliga Vorarlberg auf Platz eins in der Tabelle.

Für den 24-jährigen Lauterach Tormann Nicolas Mohr wird es ein ganz besonders Prestigeduell. Der 1,87 Meter großgewachsene Schlussmann ist zwar schon des Öfteren mit Austria Lustenau Amateure zu seinem Stammklub Wolfurt gekommen, aber mit einem starken Eliteligaklub Lauterach ist es noch zusätzlich eine sportliche Aufwertung. „Mit dem Erzrivalen zurück zum Stammklub zu kommen ist schon nach was anderes als mit den Austria Lustenau Amateuren. Und in einem Derby ist sowieso alles möglich und in dieser Leistungsstufe kann fast jeder jeden schlagen. Ich freue mich riesig auf den Klassiker und hoffentlich gehen wir als Sieger vom Platz“, so Nicolas Mohr. Aufgrund von einem kleinen operativen Eingriff am Oberschenkel kurz vor dem Saison hatte Mohr noch Trainingsrückstand.

Mit Lauterach hat Nicolas Mohr das so begehrte Wolfurter Hallenmasters gewonnen. Von 2014 bis 2019, also fünf Jahre lang war Mohr Profi bei Austria Lustenau und absolvierte in der Profiabteilung 24 Meisterschaftsspiele. Im August 2019 war Nicolas Mohr in Yokohama in Japan auf Probetraining, der Klub wollte ihn unbedingt verpflichten, aber entschied sich für die Rückkehr ins Ländle und zu einem Neuanfang in Lauterach. Inzwischen hat er das dreijährige Lehramtstudium in der Schweiz gestartet und will nach Beendigung des Studium in grenznähe zu den Eidgenossen als Lehrer arbeiten. Und beim Schlager gegen Wolfurt heute will Mohr seinen Kasten rein halten, doch Wolfurt Stürmer Idiano Lima Rosa dos Santos ist in Hochform, schoss schon vier Tore in dieser Meisterschaft.