Der EC Bregenzerwald „zerlegte“ die Steel Wings Linz

Mit dem 5:1-Sieg gegen das Schlusslicht wahrten die Wälder die Minichance auf das Play-off.

Nun geht es in der Endphase der Qualifikationsrunde Schlag auf Schlag. Binnen neun Tagen stehen die verbleibenden fünf Partien auf dem Programm, darunter die Heimspiele gegen den EK Zell am See (Dienstag, 25. Februar 19.30 Uhr), den EC Kitzbühel (Samstag, 29. Februar 20 Uhr) sowie die VEU Feldkirch (Montag, 2. März 20 Uhr).