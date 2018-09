Der EC Bregenzerwald verschenkte Punkte

Die Wälder mussten sich Cortina nach einer Zweitoreführung noch geschlagen geben.

Andelsbuch/Dornbirn. Im Gegensatz zum Derby in Feldkirch, in dem man das Startdrittel komplett verschlafen hat gingen die Wälder im Heimspiel gegen S.G. Cortina von Beginn an ambitioniert ans Werk. Aleksi Järvinen (4.) und Philipp Pöschmann (28.) sorgten bis zu Hälfte der Partie für eine 2:0-Führung. Binnen 16 Minuten drehten die Südtiroler das Spiel jedoch zu ihren Gunsten und erzielten gleich vier Tore. Nach einem schönen Alleingang schaffte Youngster Simeon Schwinger zwar noch das 3:4 (53.), die Schlussoffensive der Hausherren blieb dann aber unbelohnt.