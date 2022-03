Der EC Bregenzerwald steht im Pre-Play-off

Gegen Gröden geht es jetzt um den Einzug in das Viertelfinale.

Andelsbuch, Dornbirn. Mit einem 3:1-Auswärtssieg am vergangenen Donnerstag bei den Wipptal Broncos schafften die Wälder Eishockeycracks vorzeitig den Einzug in das Pre-Play-off. Als Torschützen ließen sich Sam Antonitsch (1./zum 0:1), Fabian Ranftl (50./Powerplay/zum 1:2) sowie Waltteri Lehtonen (57./zum 1:3) feiern. Weil das KAC Future Team im Parallelspiel Federn ließ, war die letzte Partie in der Qualifikationsrunde gegen die Klagenfurter bedeutungslos. Deshalb gönnte Trainer Markus Juurikkala einigen Leistungsträgern, darunter den Legionären Roberts Lipsbergs, Waltteri Lehtonen und Julius Nyqvist eine Pause und somit den Youngsters im Team viel Eiszeit. Die Tiger machten zwar ein 0:4, das bis zur 37. Minute von auf der Anzeigetafel leuchtete, durch die Treffer von Philipp Pöschmann (38./Powerplay, 60.), Marlon Tschofen (40.) sowie Richard Schlögl (45.) noch wett, mussten sich jedoch in der Overtime noch mit 4:5 geschlagen geben.