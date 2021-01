Der EC Bregenzerwald steht im „Final Four“

Im Halbfinale um die Österreichische Meisterschaft treffen die Wälder auf den EHC Lustenau.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Cracks vom EC Bregenzerwald konnten sich souverän für das Turnier der besten vier Alps Hockey League-Mannschaften aus Österreich qualifizieren, die nun um den Meistertitel spielen. Am kommenden Donnerstag, 28. Jänner empfangen Kapitän Daniel Ban & Co. ab 19.30 Uhr den Ländle-Rivalen EHC Lustenau im Dornbirner Messeeisstadion zum Hinspiel im Semifinale. Das Rückspiel geht dann am Samstag in der Rheinhalle über die Bühne.

Imposante Heimserie

Was die Heimspiele betrifft, haben die Schützlinge von Coach Markus Juurikkala eine imposante Serie zu verteidigen, gingen sie doch in den vergangenen acht Partien in der Messehalle als Sieger vom Eis. Unter den Teams, die in Dornbirn die Segel streichen mussten, war auch schon der „Final Four“ Halbfinalgegner aus Lustenau. In der gesamten Saisonstatistik haben die Sticker, die in der AHL-Tabelle auf Rang sechs liegen, jedoch mit 3:1 ihre Nasen vorne. „Wir werden alles daran setzen, um nicht nur unsere Heimserie zu verteidigen, sondern auch ins Finale einzuziehen“, tönt es aus dem Lager der Wälder. Die Spiele werden natürlich wieder in valcome.tv live übertragen. Im zweiten Semifinale matchen sich die VEU Feldkirch und die Red Bull Hockey Juniors.

Auswärtsschwäche