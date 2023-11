Der EC Bregenzerwald mischt vorne mit

Nach dem Auswärtsspiel in Kitzbühel gastiert der Meister in der Messehalle.

Somit bleibt der auf Rang sieben liegende EC Bregenzerwald auf Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Am kommenden Donnerstag, 23. November geht die Reise nach Kitzbühel (8.), am Samstag, 25. November ist ab 19.30 Uhr der regierende Meister HDD Jesenice (3.) in Dornbirn zu Gast. Am Mittwoch, 29. November genießt das Team von Coach Jussi Tupamäki erneut Heimvorteil. Dann tritt der Tabellenführer EK Zell am See in der Messeeishalle an. Die Tiger sind also in den nächsten Tagen voll gefordert.