Der EC Bregenzerwald lädt zum nächsten Spitzenspiel

Nach fünf Siegen in Serie gastieren die Wipptal Broncos am Mittwoch in Dornbirn.

Andelsbuch, Dornbirn Die Cracks vom EC Bregenzerwald sind das Team der Stunde in der Alps Hockey League. In den vergangenen fünf Partien gingen die Tiger jeweils als Sieger von Eis. Zu den prominentesten „Opfern“ der Wälder gehören der regierende Meister HDD Jesenice, der mit 2:6 die Segel streichen musste sowie die Zeller Eisbären, die mit den im Sommer verpflichteten Verstärkungen zu den heurigen Titelanwärtern zählen und mit 2:5 unterlagen. Zuletzt feierte die Mannschaft von Coach Jussi Tupamäki einen 4:2-Auswärtssieg beim HC Meran. Die Treffer der Wälder erzielten Erik Embrich (8./Powerplay/ zum 1:0), Felix Zipperle (28./ zum 0:2), Fabian Ranftl (50./ zum 3:1) sowie Roberts Lipsbergs (60./ empty net).

Auf Platz fünf