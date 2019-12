Der EC Bregenzerwald lädt zum nächsten Heimspiel

Am kommenden Samstag gastieren die Fassa Falcons in Dornbirn.

Andelsbuch/Dornbirn. Am vergangenen Wochenende waren die Cracks vom EC Bregenzerwald spielfrei – für einige angeschlagene Spieler kam die Pause gerade recht, um kleinere „Wehwehchen“ auszukurieren. Zuvor hatten sich die ersatzgeschwächten Wälder auswärts dem EK Zell am See mit 3:6 geschlagen geben müssen. Dabei boten Goalie Felix Beck und seine nur 14 Mitstreiter den Salzburgern lange paroli. Christian Haidinger (14./zum 1:1) und Panu Hyyppä (28./zum 2:2) schafften zweimal den Ausgleich, am Ende schwanden jedoch die Kräfte.