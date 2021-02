Der EC Bregenzerwald ist knapp gescheitert

Die Wälder hatten im Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft unglücklich das Nachsehen.

Andelsbuch/Dornbirn. Lediglich ein Tor trennten die Mannen von Trainer Markus Juurikkala vom erstmaligen Einzug in die Finalserie der Österreichischen Meisterschaft. Kapitän Daniel Ban & Co. mussten dem EHC Lustenau nach zwei Partien auf Augenhöhe und einem Gesamtscore von 5:6 den Vortritt lassen. Dieser trifft nun auf die Red Bull Juniors, die ihrerseits die VEU Feldkirch eliminierten.

Blitzstart im Hinspiel

Im Hinspiel legten die Wälder einen Blitzstart hin, Daniel Ban brachte seine Farben innerhalb von nur zwei Minuten mit 2:0 in Front (6.,8.). Danach waren die Lustenauer am Drücker und kamen noch vor der ersten Eisreinigung zum Ausgleich. Einem torlosen Mitteldrittel mit mehreren hochkarätigen Chancen hüben und drüben ließ Routinier Martin Grabher-Meier den erstmaligen Führungstreffer für die Sticker zu Beginn des Schlussabschnitts folgen. Das 2:3 war gleichbedeutend mit dem Endstand am Samstagabend in der Dornbirner Messeeishalle.

Auf des Messers Schneide

Das Rückspiel zwei Tage später in der Rheinhalle Lustenau stand ebenfalls auf des Messers Schneide. Roberts Lipsbergs (17.), Kai Fässler (30.) und Daniel Ban (36.) brachten die Wälder dreimal in Führung, die Hausherren schafften aber jeweils den Gleichstand. In der Schlussphase der ausgeglichenen Partie warfen die ECB-Cracks noch einmal alles nach vorne, der Siegestreffer blieb ihnen allerdings verwehrt. „Beide Partien waren sehr eng, Kleinigkeiten haben zu unseren Ungunsten entschieden“, resümierte Pressesprecher Mario Kleber.

