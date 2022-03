Der EC Bregenzerwald in Feierlaune

Die Wälder ließen die Saison gemeinsam mit den Fans ausklingen.

Andelsbuch/Dornbirn Am Samstag fand eine für die Cracks vom EC Bregenzerwald erfolgreiche Saison in der Messehalle auch ihren gesellschaftlichen Abschluss. Im Anschluss an eine Autogrammstunde wurde das Team für den österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League geehrt, danach kamen die Dressen der Spieler unter den Hammer. Als eifrigster Steigerer entpuppte sich Hauptsponsor Franz Höfle (Höfle Bautruck), der sich gleich mehrere Leibchen sicherte. Gönnerin Christina Eberle (Glanzstücke) mischte bei der Auktion ebenfalls fleißig mit. Im Rahmen des Abschlussevents durfte sich auch noch der Betreuer Alexander „Ossi“ Oss über ein Erinnerungsgeschenk für seine zehnjähriges Engagement freuen. Der letzte Höhepunkt des Abends war die Verlosung der 50 Hauptpreise des „Zeig Farbe“-Gewinnspiels, von dem pro Los zwei Euro dem Verein „Fescht healfa“ zukommen. Die Gewinnnummern befinden sich auf der Homepage des EC Bregenzerwald unter www.ecbregenzerwald.at