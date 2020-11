Der EC Bregenzerwald fuhr sechs Punkte ein

Nach den Siegen gegen Linz und den KAC II kommt am Freitag Jesenice.

Andelsbuch. Wenig Federlesen machten die Cracks vom EC Bregenzerwald am vergangenen Wochenende beim „Heimdoppel“ binnen 24 Stunden gegen die Tabellennachzügler. In der ersten Partie schossen Kapitän Daniel Ban & Co. das Schlusslicht Steel Wings Linz mit 7:0 vom Eis, Goalie Felix Beck durfte sich über ein Shutout freuen.