Der EC Bregenzerwald bewies Moral

Die Wälder verwandelten gegen Kitzbühel einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

Andelsbuch/Dornbirn. Das Team von Trainer Jussi Tupamäki bleibt in dieser Saison zuhause eine Macht und feierte den vierten Sieg den vierten Sieg. Dieses Mal krallten sich die Wälder Tiger die Adler aus Kitzbühel, behielten mit 3:2 die Oberhand und schoben sich damit auf den fünften Tabellenplatz vor. Die Gäste gingen zwar durch die beiden ehemaligen ECB-Cracks Waltteri Lehtonen und Rene Tröthan mit 2:0 in Front, die Hausherren steckten jedoch nicht auf, wodurch schlussendlich en 3:2 auf der Anzeigetafel leuchtete. Julian Zwerger (20.), Richard Schlögl (43./im Powerplay) sowie Roberts Lipsbergs (51.) ließen die 700 Fans jubeln.

Am Donnerstag, 19. Oktober muss der EC Bregenzerwald auswärts bei den Red Bull Juniors antreten, das Hinspiel konnte man mit 3:1 für sich entscheiden. Am Samstag, 21. Oktober sind dann ab 19.30 Uhr die Hockey Unterland Cavaliers aus Südtirol in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Dieses Spiel steht unter dem Motto „Green Night“ powered by Mohrenbräu, wobei alle Fans, die in einem extra angefertigten grünen T-Shirt oder einem grünen ECB-Dress ins Stadion kommen, kostenlosen Eintritt erhalten. Zudem gibt es ein Gewinnspiel. Alle Einzelheiten dazu sind auf der Homepage ecbregenzerwald.at ersichtlich.