Der EC Bregenzerwald bewies Moral

Die Juurikkala-Cracks besiegten Kitzbühel nach 0:2-Rückstand mit 4:3.

Andelsbuch/Dornbirn. Zu Beginn der Partie neutralisierten sich die Tabellennachbarn weitgehend, gute Chancen waren Mangelware – bis zum ersten Powerplay der Gäste, in dem diese ihre erste Möglichkeit in den Führungstreffer ummünzten (7.). Die Wälder ließen danach hingegen gleich zwei Überzahlspiele ohne etwas Zählbares verstreichen. Die größte Ausgleichschance vergab danach Jannik Fröwis (20.).

Im zweiten Spielabschnitt wogte die Partie erneut hin und her, beide Keeper konnten sich nun aber nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Für die Wälder hatten in dieser Phase Kai Fässler (27.) und Johan Lorraine (28., 31.) den Ausgleich auf der Schaufel. Auf der Gegenseite klingelte es jedoch zum zweiten Mal im Kasten und das ausgerechnet im nächsten Wälder Überzahlspiel (37.). Immerhin schaffte Stefan Söder im selben Powerplay 22 Sekunden später den Anschlusstreffer (38.).

Im Schlussdrittel waren zunächst die Tiroler dem 3:1 näher als die Hausherren dem Ausgleich. Dann setzten diese aber alles auf eine Karte, was zunächst von Erfolg gekrönt war, weil Daniel Ban binnen eineinhalb Minuten einen Doppelpack schnürte (50./51). Die Gamsstädter schlugen jedoch zurück (55.), wodurch sich die Wälder aber nicht beirren ließen und dank des dritten Treffers von Daniel Ban in doppelter Überzahl den fünften Heimsieg unter Dach und Fach brachten (56.).

Noch vor Weihnachten stehen für nun Kapitän Jürgen Fussenegger & Co. (17.) die beiden Auswärtspartien gegen die Vienna Capitals Silver (16.) und auf dem Heimweg tags darauf gegen die Steel Wings Linz (18.) auf dem Programm. Danach gilt es, Kräfte zu sammeln, denn im Anschluss an eine fünftägige „Verschnaufpause“ müssen die Wälder innerhalb von zwölf Tagen gleich sechs Mal „ran“. Viermal davon zuhause, nämlich am Donnerstag, 26. Dezember gegen die Red Bull Juniors (12.), einen Tag später im Derby gegen die VEU Feldkirch (6.), am Donnerstag, 2. Jänner gegen die Wipptal Broncos (10.) und am Samstag, 4. Jänner gegen die zweitplatzierten „Rittner Buam“. Face-off ist jeweils um 19.30 Uhr.