Der EC Bregenzerwald ärgerte den Tabellenführer

Der HC Pustertal verlor seine „weiße Weste“ gegen die Wälder. Am Samstag kommt Feldkirch.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Cracks vom EC Bregenzerwald hatten es vergangene Woche in der Alps Hockey League mit zwei Spitzenteams zu tun. Im letzten Heimspiel war mit dem HC Pustertal Wölfe der überlegene Tabellenführer in der Dornbirner Messeeishalle zu Gast. Dier Südtiroler hatten bis dahin noch keinen einzigen Punkt abgeben müssen.

Die Wälder zeigten von Beginn an keinen Respekt und spielten mutig nach vorne. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, Glück für den ECB in Minute 13, als der Puck nach einer Abwehr von Goalie Felix Beck an der Torumrandung landete, im Gegenzug scheiterte Kai Fessler ebenso am Gästekeeper wie wenig später Bernhard Fechtig (15.). Weil die Südtiroler in der Schlussphase ein Powerplay ungenutzt ließen, ging es mit 0:0 in die erste Pause.