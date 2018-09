Der Druck liegt klar bei Titelfavorit RW Rankweil

Fünfmal wurde die Frauenmannschaft von RW Rankweil Zweiter und einmal Dritter in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West.

Im siebenten Versuch will die Elf von Trainer Dursun Kaya nun endlich den Meistertitel und mit Sieg in der Relegation den Aufstieg ins Oberhaus realisieren. Allerdings verlief der Saisonstart der Rot-Weißen nicht wunschgemäß und hat schon fünf Zähler verschenkt. Außenseiter Geretsberg führt zwei Punkte vor Rankweil die Tabelle an. Vor dem ersten Derby gegen Aufsteiger Vorderland 1b (heute 15 Uhr in Röthis) liegt der ganze Druck des Siegenmüssens beim Titelfavorit. Vorderland 1b hat bisher beide Heimspiele in dieser Saison für sich entschieden und könnte aufgrund der Länderspielpause in der Bundesliga I mehrere Spielerinnen vom Eins in der zweiten Garnitur einsetzen. Rankweil ist mit 23 Treffern die Torfabrik der Liga und hat mit Eileen Campbell (6 Tore), Sheila Sanchez Pose (4) und Carina Gasparini (4) das beste Stürmertrio in dieser Leistungsstufe. „Wir sind Favorit und müssen gewinnen, auch wenn wahrscheinlich mehrere Eins-Kickerinnen beim Gegner auflaufen werden. Es gilt endlich die Vielzahl an Möglichkeiten zu verwerten“, sagt Rankweil-Trainer Dursun Kaya.