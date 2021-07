Der dritte Feldkirch Spieler wechselt nach Lustenau

Nach Patrick Ratz und Philipp Koczera spielt auch Kevin Puschnik für die Sticker.

Die Nachwuchsteams durchlief Kevin Puschnik bei der VEU Feldkirch. In der Saison 2007 wechselte er in die U18 Mannschaft der Adler aus Mannheim ehe er 2009 bei Red Bull Salzburg anheuerte. Von 2013 bis 2015 schnürte er die Schlittschuhe für die Vienna Capitals in der Bundesliga. Ab der Saison 2015/16 wechselte er zurück zur VEU Feldkirch.