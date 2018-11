Der Dornbirner EC beendet den Negativlauf

Dornbirn gewinnt auch das zweite Westderby gegen Innsbruck, die Bulldogs siegen in der Messehalle mit 5:3.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge wartete auf den Dornbirner EC mit den auswärtsstarken Innsbrucker Haien eine schwere Aufgabe. Allerdings sollten am Ende die MacQueen-Schützlinge auch im zweiten Westderby der Saison als Sieger vom Eis gehen.

Die Gäste aus Tirol gingen in doppelter Überzahl in Front (6.), Yogan verwertete ein ideales Zuspiel von Clark zum 0:1. Noch vor der ersten Sirene sorgte Trotter nach Vorarbeit von Parks für den 1:1-Zwischenstand nach 20 Minuten. Im Mittelabschnitt gaben die Innsbrucker den Ton an, in Minute 38 brachte Lamoureux seine Mannschaft zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung.