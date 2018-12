Der Dauerbrenner der Wolfurter Hallenmasters

Torjäger und Oldie Erkal Atav glänzt seit der Gründung beim Bandenzauber in der Hofsteighalle

Mit dem damaligen Regionalligaklub BW Feldkirch wurde der immer noch quirlige Offensivkünstler im Jahre 1998 in Wolfurt guter Dritter. Dank seiner vielen Traumtoren mit den Underdogs Ludesch, Göfis, Tisis und Bludenz des Öfteren die Vorschlussrunde, sprich das Masters Halbfinale. Der Torjäger vom Dienst hat das auch heuer als Zielsetzung mit dem Walgauklub Ludesch ausgegeben. Allerdings wird die Zielvorgabe ein schwieriges Unterfangen warten auf Erkal Atav und Co. am Stefanitag die starken Klubs von Altach Amateure, FC Lustenau und Thüringen plus ein Team aus der Vorrunde. Der Wandervogel Erkal Atav spielte in seiner schon langen Karriere bei vielen unterklassigen Vorarlberger Vereinen und war oft Torschützenkönig in dieser Leistungsstufe. Mit 16 Jahren schnürte Atav schon die Schuhe in der ersten Kampfmannschaft von Nenzing. Mehr als 850 (!) Treffer in der Meisterschaft erzielte er insgesamt für die Klubs Ludesch, Schruns, Tisis, Göfis, Bludenz, Mäder, Egg, Lochau, Feldkirch und Nenzing. Als Nachwuchstrainer in Ludesch will Erkal Atav all seine Qualitäten an die talentierten Kids künftig weitergeben. Nach seiner aktiven Karriere in einigen Jahren möchte er einmal eine Kampfmannschaft coachen und zuvor die erforderliche Trainerausbildung in Angriff nehmen.