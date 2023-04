Der Cupsieger kommt wieder aus Wolfurt

Die Favoritenrolle ist klar beim Bundesligisten. Alles andere wie ein Sieg wäre eine faustdicke Sensation. Die Mosig-Truppe hat eine super Frühjahrssaison in der Bundesliga hingelegt und mit dem Vizemeistertitel ein Ausrufezeichen gesetzt. Nur 1 Niederlage in 8 Spielen, bei einem Satzverhältnis von 22:4 spricht Bände.



Auf die leichte Schulter ist allerdings der Landesliga-Vizemeister auch nicht zu nehmen. Die Mannschaft ist extrem erfahren und hat viele ehemalige Bundesliga-Recken in ihren Reihen. Wenn diese einen Sahnetag erwischen, ist ein Satzgewinn möglich. Ein Sieg scheint unmöglich, denn über ein ganzes Spiel kann es eigentlich nur einen logischen Sieger geben.