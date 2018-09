Der blinde Fleck

.

Im März ist bei S. Fischer ein Buch erschienen, das in einer fulminanten Erzählung die oft selbstgefällige westliche Sicht auf die arabische Welt darstellt. Das golden verzierte Buch ist eine neue grundlegende, historische, kultur- und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der arabisch islamischen Welt – die jüngste, umfassendste und wichtigste. Dieses Prädikat erlauben wir uns vom Zanzenberg dem 540 Seiten starken spannend zu lesenden Werk freudig anzuheften. Der Autor Christopher de Bellaigue schildert darin den Kampf zwischen Glaube und Vernunft und um eine neue muslimische Identität. Ein reiche, Kapitel für Kapitel mit umfangreichen wissenschaftlichen Zitatbelegen ausgestattete Darstellung, überaus spannend, mit viel unbekannten Informationen über einen Teil der Weltgeschichte, der vom Westen bis heute als „ein blinder Fleck“ mitgeschleppt wird. Der Autor, geb. 1971, studierte an der Cambridge University, war Fellow in Harvard und Oxford, lebte über fünf Jahre in Teheran, bereiste als Journalist Südostasien und den mittleren Osten, schreibt für den „Economist“, den „Guardian“ und die „New York Review of Books“ und lebt in London. Was geschildert wird, drückt exakt der Titel aus: „Die Islamische Aufklärung. Der Konflikt zwischen Glauben und Vernunft“.