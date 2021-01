Bereits zum 10. Mal wurden im Rahmen des camping.info Awards die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. In Österreich erhielten gleich 20 Campinganlagen den begehrten Publikumspreis. Ein Campingplatz aus Vorarlberg befindet sich im Ranking der Top 20 in Österreich und Top 100 in Europa.

Camping Vorderboden / Mittelberg / Europa Nr. 98 / Österreich Nr. 20

Der beste Campingplatz in Vorarlberg liegt laut den Besuchern von camping.info in Mittelberg. Der Campingplatz befindet sich im Kleinwalsertal und bieten viel Natur, Sport und Freizeitspaß. Zwei Bergbahnen und drei Sessellifte helfen auf Wunsch beim Aufstieg ins obere Wandergebiet oder zu den Klettersteigen an der Kanzelwand. Im Österreich-Ranking

Top 10 Campingplätze in Österreich

1. Camping Grubhof / Salzburg / St. Martin bei Lofer / Europa Nr. 2

2. Camp MondSeeLand / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee / Europa Nr. 4

3. Camping Murinsel / Steiermark / Großlobming / Europa Nr. 8

4. Camping Brunner am See / Kärnten / Döbriach / Europa Nr. 12

5. TIROL.CAMP Leutasch / Tirol / Leutasch / Europa Nr. 17

6. Camping Ötztal / Tirol / Längenfeld / Europa Nr. 18

7. Erlebnis-Comfort-Camping Aufenfeld / Tirol / Aschau im Zillertal / Europa Nr. 24

8. Seecamping Berghof / Kärnten / Villach/Landskron / Europa Nr. 27

9. Sportcamp Woferlgut / Salzburg / Bruck an der Glocknerstraße / Europa Nr. 37

10. Komfort-Campingpark Burgstaller / Kärnten / Döbriach / Europa Nr. 39



Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick