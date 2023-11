„Der Ball ist heiß“

Am Dienstag traten 16 Teams aus dem Land bei den Schülerlandesmeisterschaften im Volleyball in der Messesporthalle in Dornbirn gegeneinander an.

Dornbirn In der Messesporthalle flogen am Dienstag bei den Schülerlandesmeisterschaften im Volleyball die Bälle rasant über die Netze. 16 gemischte Schülerteams aus zehn Oberstufenschulen aus dem ganzen Land spielten gegeneinander. „Volleyball boomt bei den jungen Spielerinnen und Spieler. Im Montafon hatten wir beispielsweise noch nie so viele Vereinsmitglieder wie bisher“, erzählte der Landesreferent im Volleyball Stefan Widerin. Auch Schulsportreferent Christoph Neyer beobachtete die sportlichen Leistungen der Schüler und freute sich über die rege Teilnahme und das Miteinander der Teams.

Teamplayer kommen weit

„Volleyball ist ein Teamsport. Der Ball ist ständig in Bewegung und muss abgespielt werden. Er ist sozusagen heiß. Einzelkämpfer gibt es in diesem Sport nicht“, erklärte der Landesreferent im Volleyball Stefan Widerin. Spielt das Team gut zusammen, ist vieles möglich. „Für mich ist dieser Sport persönlichkeitsbildend. Die Kinder lernen, dass sie zusammenspielen müssen“, so Widerin.

Hohes Niveau

Das Sportgymnasium war für die teilnehmenden Mannschaften ein ernst zu nehmender Gegner. „Wir sind motiviert und positiv eingestellt, dass wir heute einen der ersten drei Plätze machen werden. Das Sportgymi zählt für uns zum härtesten Team“, verriet die 15-jährige Stasa vom BG Bludenz. Viele der Schülerinnen und Schüler spielen Volleyball im Verein. Jene, die das nicht machen, wurden bestmöglich auf die Landesmeisterschaften vorbereitet. Bei den Volleyballerinnen und Volleyballern der HAK Bregenz sind alle bis auf zwei in einem Volleyballverein. „Wir sind als Team gut vorbereitet. Das Sportgymi ist allerdings stark“, erzählte der 15-jährige Johannes der HAK Bregenz. Und schon gings aufs Spielfeld. „Vamos“ hörte man das Team noch rufen und einschlagen, ehe sie gestärkt durch ihren „Schlachtruf“ gegen die nächsten Schüler antraten.

Prägende Erlebnisse