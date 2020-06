Der Aufstiegs-Held kehrt zum FC Raiffeisen Au zurück

Nach nur einem kurzen Gastspiel ist der Torjäger im hinteren Bregenzerwald wieder retour

Das Kurz-Gastspiel von Ingo Gasser (24) beim Vorarlbergligaklub blum FC Höchst ist beendet. Vier Tore konnte der Stürmer für die Rheindelta-Elf in der abgebrochenen Meisterschaft 2019/2020 schießen. Jetzt kehrt er zu seinem Stammklub zum FC Raiffeisen Au in den hinteren Bregenzerwald wieder zurück. Denn vor seinem Wechsel nach Höchst hat Ingo Gasser in den zwei Saisonen zuvor insgesamt 48 (!) Tore geschossen und hatte beim Aufstieg der Hinterwälder in die 2. Landesklasse einen großen Anteil.