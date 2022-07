Buchtipp: "Der Anti-Stress-Plan: In 4 Schritten zu mehr Gelassenheit und Gesundheit"

Schon die Steuererklärung gemacht? Das Meeting vorbereitet? Beim Sport gewesen? Das Geburtstagsgeschenk für die Freundin besorgt? Die Wohnung geputzt? Sich bei den Eltern gemeldet? Den Babysitter organisiert? Fürs Wochenende eingekauft? Wer sich permanent gestresst fühlt, ist nicht allein: über 60 Prozent der Deutschen sind regelmäßig gestresst. Aber Achtung: Stress macht krank! Dr. Rangan Chatterjee zeigt, wie man sich in 4 Schritten vom Stress befreien kann. Das ist zum Glück gar nicht so schwer, denn kleine Veränderungen in unseren Gewohnheiten machen einen riesigen Unterschied. Chatterjee nimmt unseren Körper, Beziehungen, Psyche und Sinnhaftigkeit unter die Lupe. Für jeden Bereich empfiehlt er geeignete Maßnahmen, die jeder in seinem Alltag umsetzen kann und die uns sofort gesünder und glücklicher machen.