Der älteste Dildo der Welt - 2000 Jahre altes Sextoy entdeckt

Forscher gehen davon aus, den wohl ältesten Dildo gefunden zu haben.

Im Jahr 1992 wurde der hölzerne Phallus gemeinsam mit zahlreichen Schuhen, Lederfetzen und anderen kleinen Werkzeugen an einer Ausgrabungsstätte in der englischen Grafschaft Northumberland entdeckt. Jetzt haben Forscher der Universität Newcastle und des University College Dublin das Objekt erneut sorgfältig untersucht.

Würden Römer "so etwas Dummes" tun?

Die Forscher bemerkten, dass beide Enden des Objekts auffallend glatt waren, was darauf hindeutet, dass es über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt benutzt wurde. Laut Archäologe Collins scheint es eindeutig ein Phallus zu sein. Er meint: "Ich weiß nicht, wer ihn in den Katalog eingetragen hat. Vielleicht war es jemand, dem es unangenehm war oder der dachte, dass die Römer so etwas Dummes nicht tun würden.“ Tatsächlich waren Darstellungen von Phalli bei den alten Römern allgegenwärtig.

Stößel, Statue oder Folter?

Wie "The Guardian" berichtet, fasziniert den Wissenschaftler die Unsicherheit bezüglich der Funktion des Holzstücks. Collins betont, dass Archäologen normalerweise in der Lage sind, den Verwendungszweck eines Objekts zu identifizieren, was in diesem Fall jedoch nicht der Fall ist. Die Forscher mussten daher weitreichend spekulieren, um herauszufinden, wofür eine 16,5 Zentimeter lange Holzschnitzerei eines Phallus verwendet werden könnte. Dies führte zu einigen sehr interessanten Diskussionen!