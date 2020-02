Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Mit Neuschnee und Sturm in höheren Lagen erhebliche Lawinengefahr

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht überwiegend erhebliche Lawinengefahr. Die Hauptgefahr geht von frischen Triebschneeansammlungen aus. Solche befinden sich in kammnahen Steilhängen, hinter Geländekanten und eingewehten Rinnen und Mulden. Sie nehmen mit weiteren Schneefällen im Tagesverlauf an Umfang und Verbreitung zu und sind störanfällig. Kleine bis mittlere Schneebrettlawinen sind bereits von einzelnen Wintersportlern auslösbar. Aktivitäten abseits gesicherter Pisten erfordern Erfahrung in der Gelände- und Lawinenbeurteilung. In Bereichen mit Regeneinfluss sind vor allem in den schneereicheren Regionen an steilen Wiesenhängen weiterhin auch Gleitschneelawinen und kleine Nassschneelawinen möglich.