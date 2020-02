Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Die Lawinenlage am Montag in Vorarlberg

Die Lawinenlage am Montag in Vorarlberg ©APA - HARALD SCHNEIDER

Anstieg der Lawinengefahr mit Niederschlag und Sturm im Tagesverlauf.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Vormittags besteht überwiegend mäßige, mit Niederschlag und Sturm im Tagesverlauf erhebliche Lawinengefahr. Die Hauptgefahr geht von frischen Triebschneeansammlungen aus. Solche befinden sich in kammnahen Steilhängen, hinter Geländekanten und eingewehten Rinnen und Mulden. Sie nehmen an Umfang und Verbreitung im Tagesverlauf zu und sind störanfällig. Kleine bis mittlere Schneebrettlawinen sind bereits von einzelnen Wintersportlern auslösbar. In Bereichen mit Regeneinfluss sind vor allem in den schneereicheren Regionen sind an steilen Wiesenhängen zunehmend auch wieder Gleitschneelawinen und kleine Nassschneelawinen möglich.

Schneedecke / Allgemeines:

Mit zeitweise kräftigem Südwestwind sind gestern vor allem in den Föhnregionen störanfällige Triebschneeansammlungen entstanden. Auch in der Nacht führte zeitweise kräftiger bis stürmischer Wind in höheren Lagen vielerorts zu Verfrachtungen von Altschnee. Die Verbindung frischen Triebschnees zur Altschneedecke ist oft nur mäßig bis schwach. Die Verbindung innerhalb älterer Triebschnee- und Zwischenschichten ist meist gut, mit zunehmender Seehöhe vor allem in Schattenhängen stellenweise nur mäßig. Der Unterbau der Schneedecke ist bis gegen ca. 2300 m durchfeuchtet. Die Schneeverteilung im Gelände ist unterschiedlich: Eingewehte und gut verschneite Bereiche wechseln mit abgewehten Kuppen und Rücken mit weniger Schnee und oft verharschter oder vereister Oberfläche.

Alpinwetterbericht der ZAMG Tirol und Vorarlberg:

Auf den Bergen herrscht ganztags Sturm. Zudem regnet es verbreitet, in den West- und Nordweststaulagen auch kräftig und anhaltend. Es wird nur langsam kälter, die Schneefallgrenze sinkt von anfangs ca. 2100 m auf etwa 1500 m am Abend. Temperatur in 2000 m: Rückgang auf -4 Grad. Höhenwind: schwerer bis orkanartiger Sturm aus West bis Nordwest.

Tendenz:

Sehr stürmisch geht es auch durch die kommende Nacht. Am Dienstag oberhalb 800 bis 1000 m leichter bis mäßiger Schneefall und umfangreiche Verfrachtungen. Die Lawinengefahr steigt somit weiter an.