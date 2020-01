Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

Verbreitet mäßige Lawinengefahr.

Beurteilung der Lawinengefahr:

Es besteht verbreitet mäßige Lawinengefahr. Stellenweise können vereinzelt trockene Lawinen in oberflächennahen Schichten ausgelöst werden. Ältere Triebschneeansammlungen bilden die Hauptgefahr. Gefahrenstellen liegen vor allem oberhalb ca. 2000 m im kammnahen, schattseitigen Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Mittlere Schneebrettlawinen können insbesondere mit großer Zusatzbelastung in sehr steilen Schattenhängen und besonders an Übergangsbereichen von wenig zu mehr Schnee ausgelöst werden. Defensives Verhalten wird empfohlen. An steilen, glatten Wiesenhängen unterhalb etwa 2400 m sind weiterhin kleine bis mittlere Gleitschneelawinen, vereinzelt auch an Schattenhängen, möglich. Risse in der Schneedecke weisen auf solche Gefahrenbereiche hin. Zudem sind aus stark besonntem, felsdurchsetztem Steilgelände feuchte Rutsche, aber auch zunehmend mittlere feuchte Lockerschneelawinen möglich.

Schneedecke / Allgemeines:

Gestern war es bei zeitweisen Schleierwolken sonnig und mild. Der Wind wehte in sehr hohen Kammlagen kräftig sonst meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In sehr hohen Kammlagen bildeten sich dadurch kleinräumig frische, meist dünne Einwehungen. Die obersten Schichten sind vor allem in Schattenhängen und Bereichen mit flacher Sonneneinstrahlung meist noch weich. An sehr steilen Sonnenhängen wurde die Schneeoberfläche im Tagesverlauf angefeuchtet. Über Nacht bildete sich dort eine meist brüchige Schmelzharschkruste. Ältere Triebschneeansammlungen sind stellenweise noch störanfällig. In hochgelegenen Schattenhängen sind vom Frühwinter teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können bis an diese Schichtgrenze durchreißen. Gestern wurden unterhalb etwa 2400m Gleitschneeausbrüche bzw. aufgehende Risse in der Schneedecke in allen Expositionen beobachtet.