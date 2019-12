Der aktuelle Lawinenlagebericht für Vorarlberg

In höheren Lagen störanfälligen Triebschnee beachten.

Beurteilung der Lawinengefahr

Es besteht eine erhebliche Lawinengefahr oberhalb bzw. bei 2000 Metern. Der Neuschnee von der Nacht auf Dienstag wurde mit starkem Nordwestwind verfrachtet, der Triebschnee kam auf einer ungünstigen Altschneeoberfläche zu liegen und ist noch störanfällig. Lawinen können von einzelnen Schneesportlern leicht ausgelöst werden. Wenn solche Auslösungen in tiefere Schichten der Altschneedecke durchreißen, können diese auch groß werden. Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke weisen auf die Gefahr hin. Die Gefahrenstellen nehmen mit der Seehöhe an Umfang und Verbreitung zu. Unerfahrene sollten gesicherte Pisten nicht verlassen.

Schneedecke / Allgemeines

Gestern war es zunächst bewölkt mit letzten Schneeflocken. Im Tagesverlauf wurde es dann zunehmend sonnig. Der Wind aus nördlichen Richtungen wehte meist nur mehr schwach. Der Neuschnee von der Nacht auf Dienstag wurde in der Höhe stark verfrachtet, Kämme und Kuppen sind meist abgeblasen. Der Triebschnee kam vor allem schattseitig auf weichen Schichten zu liegen und ist störanfällig. In Schattenhängen sehr hoher Lagen sind teilweise auch ungünstige, kantige Schichten eingelagert und Lawinen können bis an diese Schichtgrenze durchreißen. Gestern wurden viele Selbstauslösungen von Schneebrettern und Wummgeräusche beim Betreten der Schneedecke beobachtet. Auch wurden oft sehr gute Sprengerfolge erzielt. In tieferen Lagen und an Sonnenhängen war vor dem letzten Schneefall meist keine zusammenhängende Schneedecke vorhanden.